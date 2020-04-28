Дарья Клишина: «Быть спортсменом не так просто»

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина опубликовала пост в своем Instagram. Она порассуждала о судьбе спортсмена.

— Недавно у меня в сториз был опрос о следующем посте, в котором «победил» Ромео, — написала Клишина. — Но очень много ответов было про пост с историей из жизни. Сегодня я решила ей поделиться.

Быть спортсменом не так просто, как считают многие. Профессиональный спорт — это боль. Постоянная, ежедневная, нудная, иногда кажущаяся вечной. Прийти на тренировку и начать разминаться с мыслью: «Вау, у меня ничего не болит» — для меня это редкий случай. Это я о той боли, которую можно терпеть.

Но от тяжелых травм не застрахован ни одни спортсмен. На чемпионате мира в Корее в Тэгу в 2011 году уже на стадионе в секторе по прыжкам, во время разминки перед финалом, я сломала одну из костей на правом голеностопе — это моя толчковая нога. Мысли что я не буду прыгать даже не было, и я сделала все шесть попыток, заняв седьмое место. Про боль и опухшую ногу почти синего цвета даже говорить сейчас не хочется.

Но характер спортсмена, который воспитывается с самого начала занятий спортом еще первым тренером, заставляет тебя не сдаваться и идти до конца, терпя любую боль. Потому что это тот турнир, к которому ты упорно готовился целый год, потому что ты не должен подвести себя, тренера и всех своих болельщиков, свою страну. Если ты вышел в сектор, бороться нужно всегда до последнего!

После этого меня ожидала операция в Финляндии, восстановление и реабилитация. И с этим справились. Никогда не сдавайтесь перед поставленной целью.