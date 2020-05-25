Бегун Улижов получил дисквалификацию на четыре года

Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение дисквалифицировать бегуна Вадима Улижова за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт ВФЛА.

Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Срок дисквалификации составил четыре года начиная с 4 февраля 2020 года. Аннулированию подлежат результаты Улижова, показанные с 7 января 2020 года.

43-летний Улижов специализируется в беге на длинные дистанции.