Балахничев и Диак предстанут перед судом

Дело бывшего главы ИААФ Ламина Диака передано в суд, сообщает Inside the Games. Его обвиняют в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом ИААФ. Также перед судом предстанет и сын Диака Папа Массата Диак, который подозревается в коррупции и отмыванием денег, связанными с Олимпиадами-2016 и 2020.

Диак возглавлял ИААФ с 1999 по 2015 год. В ноябре 2015 года прокуратура Франции предъявила ему официальные обвинения в получении взяток для покрывательства допинговых нарушений российских спортсменов.

Кроме того, перед судом предстанут пожизненно отстраненный от легкоатлетической деятельности Валентин Балахничев и тренер Алексей Мельников. Весной Франция выдала международные ордера на их арест. Балахничев по версии следствия вел переговоры с Диаком по допинговым нарушениям россиян, а также по переговорам с российскими спонсорами во время чемпионата мира по легкой атлетике.

Балахничева объявляют в розыск. За что?