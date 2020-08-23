Анжелика Сидорова уверена, что россияне в 2020 году не выступят на международных турнирах

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова выразила уверенность, что в 2020 году россияне не выступят на международных стартах. В 2020 году российские легкоатлеты не получали разрешений на выступления в международных стартах в нейтральном статусе. World Athletics приостановила выдачу разрешений в связи с делом Данила Лысенко. Сидорова в воскресенье стала победительницей турнира в Москве с результатом 4,70 м.

— Хочется уже прыгнуть повыше и со спокойной душой уйти в отпуск. Я отпустила ситуацию. Уже понятно, что мы этот международный сезон пропускаем. Так бы я сидела и нервничала — успеем или не успеем, а я на 100 процентов уверена, что мы, к сожалению, никуда не поедем, как бы это ни было печально, — цитирует «РИА Новости» Сидорову. — Что касается участия в чемпионате России, то возможны всякие обстоятельства — не только погодные. Если на Кубке России у меня что-то не пойдет, скорее всего, поедем на чемпионат, чтобы закончить сезон на приятной ноте. Всегда лучше в отпуск уходить без чувства неудовлетворения собой.