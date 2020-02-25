Анжелика Сидорова: «Для меня важно, что я стала лидером в мировом рейтинге»
20:52
Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, установившая на чемпионате России в Москве лучший результат сезона в мире, очень рада стать лидером мирового сезона.
Сидорова на зимнем чемпионате России с третьей попытки преодолела планку на высоте 4,92 м и выиграла турнир с лучшим результатом сезона в мире.
— Я очень довольна своим сегодняшним результатом, мне удалось добиться своей цели, — цитирует ТАСС Сидорову. — Поэтому я более чем довольна. Я сделала сегодня мало попыток, руководствуясь ранее выбранной тактикой — прыгнуть на 4,92. Для меня важно, что я стала лидером в мировом рейтинге, поэтому сезон я могу считать успешным.
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