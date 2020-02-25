Анжелика Сидорова: «Для меня важно, что я стала лидером в мировом рейтинге»

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, установившая на чемпионате России в Москве лучший результат сезона в мире, очень рада стать лидером мирового сезона.

Сидорова на зимнем чемпионате России с третьей попытки преодолела планку на высоте 4,92 м и выиграла турнир с лучшим результатом сезона в мире.

— Я очень довольна своим сегодняшним результатом, мне удалось добиться своей цели, — цитирует ТАСС Сидорову. — Поэтому я более чем довольна. Я сделала сегодня мало попыток, руководствуясь ранее выбранной тактикой — прыгнуть на 4,92. Для меня важно, что я стала лидером в мировом рейтинге, поэтому сезон я могу считать успешным.