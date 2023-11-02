Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:03

75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

По состоянию на 2 ноября 75 российских легкоатлетов являются дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Независимую организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Из 75 россиян, многие из которых уже завершили спортивную карьеру, шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это ходоки Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Также отбывают дисквалификацию восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое — пожизненно. Это тренеры Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников. Пожизненно дисквалифицирован и бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.

Источник: https://tass.ru/sport/19180053
легкая атлетика
0
Читайте также
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за допинг
Новости
RSS RSS
Все новости