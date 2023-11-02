75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

По состоянию на 2 ноября 75 российских легкоатлетов являются дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на Независимую организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Из 75 россиян, многие из которых уже завершили спортивную карьеру, шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это ходоки Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Также отбывают дисквалификацию восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое — пожизненно. Это тренеры Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников. Пожизненно дисквалифицирован и бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев.