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25-летнюю легкоатлетку Плавунову похоронили в Тамбовской области

14:18

Состоялись похороны российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой, сообщает ТАСС. 25-летняя спортсменка скончалась 19 августа во время пробежки. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Трагедия прошшла в деревне Моршансокго района, где Плавунова отдыхала у своей бабушки.

Похороны прошли в Котовске Тамбовской области. Проститься с ней пришли около 200 человек, среди которых родственники, друзья, тренеры и преподаватели.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6783228

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