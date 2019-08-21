25-летнюю легкоатлетку Плавунову похоронили в Тамбовской области

Состоялись похороны российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой, сообщает ТАСС. 25-летняя спортсменка скончалась 19 августа во время пробежки. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Трагедия прошшла в деревне Моршансокго района, где Плавунова отдыхала у своей бабушки.

Похороны прошли в Котовске Тамбовской области. Проститься с ней пришли около 200 человек, среди которых родственники, друзья, тренеры и преподаватели.