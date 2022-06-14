Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного на год российского гимнаста Ивана Куляка

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию россиянина Ивана Куляка, дисквалифицированного на год.

«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF. Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы GEF.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме.

18 мая дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала спортсмена на один год. Также Куляк был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира в Дохе за соревнования в паралелльных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

7 июня россиянин подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии GEF.