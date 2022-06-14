Гимнасты из Белоруссии и Армении выступят на июльском Кубке России

Сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты из Белоруссии и Армении выступят на июльском Кубке России.

«Принять участие в Кубке России изъявляли желание команды из многих стран, однако они вынуждены были отказаться от поездки к нам, так как не получили четкого разрешения со стороны международной федерации. Люди опасаются, что потом не будут допущены до участия в чемпионате Европы или мира. Поэтому к нам приедут только 14 белорусов и один взрослый гимнаст из Армении», — приводит слова Родионенко ТАСС.

По словам тренера российской команды, в мужском турнире выступят восемь белорусских спортсменов, в женском — шесть, из них три юниорки, которые будут выступать вне конкурса.

Кубок России пройдет в Калуге с 4 по 10 июля.

В феврале пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе.

7 марта организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой FIG.