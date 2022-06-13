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Сегодня, 11:09

Гимнастка Мельникова рассказала о возвращении к тренировкам

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Ангелина Мельникова.
Фото Из личного архива

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о возвращении к тренировкам.

«Полгода я работала совершенно в свободном графике: типа захотела — пришла на тренировку, захотела — не пришла.

Сегодня я возвращаюсь в дисциплину и полный рабочий график с командой», — написала Мельникова в соцсетях.

21-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье, бронзовый призер Олимпийских игр в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпийских игр в командном первенстве.

Ангелина Мельникова
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