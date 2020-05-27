Тренерам сборных России по гимнастике, плаванию и синхронному плаванию запрещено находиться на сборах

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА), отвечающее за медицинское обеспечение сборных России, разработало рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при проведении учебно-тренировочных мероприятий национальных команд на федеральных базах. В частности, требуется «исключить из любых этапов бытового и тренировочного процесса сотрудников старше 65-и лет».

Как сообщает «Весь спорт», это означает, что на сборах не смогут работать главные тренеры сборных России по спортивной гимнастике (Андрей Родионенко — 77 лет), художественной гимнастике (Ирина Винер-Усманова — 71 год), синхронному плаванию (Татьяна Покровская — 69 лет), плаванию (Сергей Чепик — 65 лет и 7 месяцев).

При этом сборы синхронисток и пловцов пока вообще не состоятся — использование бассейнов запрещено (так же, как бань и саун), но спортсменам разрешено не использовать маски во время тренировок.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировано 370 680 случаев заражения коронавирусом. 3968 человек умерли, выздоровели — 142208.