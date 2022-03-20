Олимпийский чемпион Аблязин пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике из-за проблем с ногой

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Денис Аблязин пропустит чемпионат России из-за проблем с ногой.

«В соревнованиях примут участие все наши сильнейшие спортсмены, кроме Ангелины Мельниковой, которая в начале года взяла по согласованию с нами небольшую паузу. И, к сожалению, не будет выступать Аблязин, у которого опять обострились боли в прооперированной ноге. Мы вчера решили, что при таком календаре незачем спортсмену лишний раз рисковать, и освободили Дениса от участия в чемпионате России», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Аблязин — олимпийский чемпион Токио в командном турнире.

Женский чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 10 апреля, мужской — с 11 по 17 апреля.