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Сегодня, 07:35

70 канадских гимнасток пожаловались на эмоциональное и сексуальное насилие

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Группа из более чем 70 действующих и бывших спортсменок призвала к независимому расследованию «токсичной культуры и оскорбительных методов работы», присутствующих в канадской гимнастике.

«Мы больше не можем больше молчать, — говорится в открытом письме, направленном руководителю департамента спорта правительства Канады. — Мы готовы рассказать о нашем опыте жестокого обращения, пренебрежения и дискриминации в надежде добиться перемен. Просим Sport Canada принять меры, чтобы следующее поколение канадских гимнасток избежало физических и психологических травм, с которыми пришлось столкнуться нам».

В письме рассказывается о том, что в канадской гимнастике процветает культ эмоционального, физического и сексуального насилия со стороны тренеров в отношении спортсменок, многие из которых являются несовершеннолетними. «Нынешнее руководство Gymnastics Canada не смогло решить эти проблемы и завоевать доверие спортсменов. Его неспособность адекватно реагировать на продолжающиеся системные злоупотребления, жестокое обращение и дискриминацию вызывает беспокойство», — цитирует открытое письмо BBC.

Ранее аналогичные кандалы имели место в национальных сборных по спортивной гимнастике в США, Великобритании, Австралии и Греции.

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