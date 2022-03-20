В международной федерации требуют дисквалифицировать российского гимнаста Куляка и тренера Родионенко

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, а также тренеров Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина за поведение спортсмена во время церемонии награждения на мартовском этапе Кубка мира в Дохе.

«Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Тренер пояснила, что окончательное решение о дисквалификации должна принять дисциплинарная комиссия независимого фонда гимнастической этики.

«Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта. Тогда, во время самих соревнований, никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке у гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. У Вани также теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным, в свою очередь, хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков каждого», — добавила Родионенко.

Во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе Куляк вышел на пьедестал в форме с нанесенной на нее буквой «Z». Россиянин занял третье место, победителем соревнований стал украинец Илья Ковтун, на втором месте — Милад Карими из Казахстана.