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Сегодня, 12:24

Нагорный — о возможном переходе ФСГР в Азию: «Мы ждем такого решения»

Константин Белов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Никита Нагорный в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнение о возможном переходе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в Азию.

«Шахматы перешли в Азию? Мы ждем такого же решения. Для поддержания уровня спортсменов переход в Азию — это хороший шаг. Лидеры в спортивной гимнастике — это Россия, Китай и Япония. Это те страны, с которыми мы боролись весь прошлый цикл и в нынешнем, надеюсь, тоже поборемся», — сказал Нагорный «СЭ».

28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).

Никита Нагорный
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