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Сегодня, 10:07

Решение по допуску российских гимнастов к соревнованиям примут после исполкома МОК в марте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) примет решение по вопросу возможности участия российских и белорусских спортсменов в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в конце марта.

«Вчера на заседании исполкома FIG руководство международной федерации проинформировало членов исполкома о существующей проблеме допуска российских и белорусских спортсменов. Это было не обсуждение вопроса, а только информация. Что касается самого допуска, то ожидать решения будет возможно только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта», — приводит слова Титова ТАСС.

1 и 2 марта в Лозанне проходит заседание исполкома Международной федерации гимнастики (FIG).

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования. В этот же день в Международной федерации гимнастики поддержали рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17176215
Василий Титов
Спортивная гимнастика
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