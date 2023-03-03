Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:45

Гимнасты из Белоруссии примут участие в апрельском чемпионате России в Казани

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что сборная Белоруссии по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате России, который пройдет с 8 по 12 марта в Казани.

«Чемпионат страны в Казани носит статус открытого, поэтому в нем могут принимать участие не только россияне. На соревнованиях планирует выступить сборная Белоруссии. Мужская команда тренируется вместе с нашей на сборе на «Озере Круглом», женская приедет сразу в Казань», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Белорусские гимнасты ранее выступили на Кубке России, который проходил в июле 2022 год в Калуге. Сборная России в конце октября принимала участие в открытом чемпионате Белоруссии, проходившем в Могилеве.

Источник: https://tass.ru/sport/17188691
Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ
ФСБ РФ опубликовала кадры расстрелянных боевиками автомобилей в Брянской области
СМИ узнали о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против РФ
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в ДРГ
В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорный — о возможном переходе ФСГР в Азию: «Мы ждем такого решения»

Белявский заявил, что хорошо подготовился к чемпионату России
Новости
RSS RSS
Все новости