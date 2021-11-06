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Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики

10:26

Японец Моринари Ватанабэ во второй раз подряд переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.

Ватанабэ победил в первом туре выборов, проходивших на заседании конгресса FIG. За него проголосовал 81 делегат конгресса, против — 47 делегатов. Срок полномочий японца рассчитан до 2024 года. Помимо Ватанабэ, на пост также претендовал Фарид Гаибов из Азербайджана.

62-летний Ватанабэ занимает пост президента FIG с 2016 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12852849

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Иван Торопцев все материалы автора
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