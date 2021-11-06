Моринари Ватанабэ переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики

Японец Моринари Ватанабэ во второй раз подряд переизбран на пост президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.

Ватанабэ победил в первом туре выборов, проходивших на заседании конгресса FIG. За него проголосовал 81 делегат конгресса, против — 47 делегатов. Срок полномочий японца рассчитан до 2024 года. Помимо Ватанабэ, на пост также претендовал Фарид Гаибов из Азербайджана.

62-летний Ватанабэ занимает пост президента FIG с 2016 года.