Мельникова о судьбе спортивной гимнастики после Олимпиады: «Ты никому не нужен»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала отношение к своему виду спорта в России вне крупных соревнований.

«Получилось так, что прошли Олимпийские игры и везде была гимнастика. Ведь мы такой бум показали, две исторические победы, — приводит слова спортсменки Lenta.ru. — За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно. А потом через два месяца чемпионат мира, и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир».

Мельникова также отметила, что общественность больше обратила внимание на неудачу в вольных упражнениях, нежели на победе в многоборье на чемпионате мира.

«Это довольно-таки обидно, потому что все обсуждали не медаль, которую я выиграла, а медаль, которую я проиграла. И теперь, вместо того чтобы наслаждаться победой, я попала в какую-то яму негатива», — добавила она.

21-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио в командном первенстве. На прошедшем чемпионате мира в японском Китакюсю спортсменка завоевала золото в личном многоборье, а также взяла серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.