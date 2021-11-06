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Титов не смог переизбраться на пост вице-президента Международной федерации гимнастики

10:37

Главу Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова не переизбрали на пост вице-президента Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС.

Титов занимал должность вице-президента FIG с 2016 года. Выборы состоялись на заседании конгресса федерации, который проходит сегодня, 6 ноября.

Вице-президентами FIG были избраны Али Аль-Хитми, Нелли Ким и Суат Челен.

Ранее стало известно, что японец Моринари Ватанабэ был переизбран на пост президента FIG.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12852919

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Иван Торопцев все материалы автора
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