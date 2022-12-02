Мария Пасека заявила, что российские гимнасты даже не думают о выступлении за другие сборные

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека прокомментировала возможное выступление российских гимнастов за другие сборные.

«Наши гимнасты из сборной России даже не думают об этом! Мы можем выступать за клубы в других странах, если приглашают. А уезжать и выступать за другую страну — нет», — цитирует Пасеку Metaratings.ru.

Весной Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации.