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Сегодня, 16:25

Нагорный рассказал, что собирается выступить на Кубке Михаила Воронина

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный рассказал о своих ближайших планах.

«Я готовлюсь к Кубку Михаила Воронина, международному турниру. Жду всех там. Я начинаю подготовку. У меня сейчас идет небольшая борьба с весом. В понедельник — вторник я официально заявлю, что буду принимать участие на этом старте», — сказал Нагорный.

В последний раз Нагорный выступал на соревнованиях в конце сентября этого года, тогда он стал абсолютным чемпионом Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

Кубок Михаила Воронина пройдет 7 декабря в Москве.

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