Листунова рассказала об изменениях в ее жизни после победы на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала о том, как изменилась ее жизнь после победы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио в 2021 году и дальнейших перспективах.

«Стали замечать, на соревнованиях, на улице. Конечно же, очень приятно, когда все узнают. Маленькие детишки подходят, спрашивают автограф. В то же время бывает неловко, сложно ощущать себя олимпийской чемпионкой в столь юном возрасте. Может быть, я позже только это осознаю. Нужно не стоять на достигнутом. На данный момент в той комбинации, которую я пробовала не скажу, что серьезно усилилась. Но буду пробовать, работать дальше», — приводит слова Листуновой корреспондент «СЭ».

С 6 по 17 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.

На Играх в Токио спортсменка завоевала золото в командном турнире.