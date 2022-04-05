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Сегодня, 21:19

Листунова рассказала об изменениях в ее жизни после победы на Олимпиаде в Токио

Рустам Имамов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала о том, как изменилась ее жизнь после победы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио в 2021 году и дальнейших перспективах.

«Стали замечать, на соревнованиях, на улице. Конечно же, очень приятно, когда все узнают. Маленькие детишки подходят, спрашивают автограф. В то же время бывает неловко, сложно ощущать себя олимпийской чемпионкой в столь юном возрасте. Может быть, я позже только это осознаю. Нужно не стоять на достигнутом. На данный момент в той комбинации, которую я пробовала не скажу, что серьезно усилилась. Но буду пробовать, работать дальше», — приводит слова Листуновой корреспондент «СЭ».
С 6 по 17 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.

На Играх в Токио спортсменка завоевала золото в командном турнире.

Олимпиада
Виктория Листунова
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