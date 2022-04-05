Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала о своих эмоциях после решения отстранить сборную от международных соревнований.

«Стараюсь не обращать внимания на сложности и думать о хорошем. Когда приняли решение об отстранении было грустно, обидно. Как многие говорят, спорт вне политики, но потом происходит такая ситуация... Приведу в пример этап Кубка мира в Дохе. Мы выходим на финалы и вдруг нам объявляют, что мы можем не выступить... Идешь на старт с такими мыслями, непонятными. Слава богу, нас хоть допустили, я была безумно рада. Но особо комментировать эту историю я не могу, так как я к ней не причастна. Мое дело готовиться, тренироваться и выступать. Будем надеяться, что нас допустят до Европы, а это значит сейчас в Казани надо показывать результат», — приводит слова Листуновой корреспондент «СЭ».

С 6 по 17 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. Сначала выступят женщины, затем мужчины.