Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 21:13

Олимпийская чемпионка Листунова рассказала о подготовке к чемпионату России в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала о подготовке к чемпионату России в Казани.

«Тренировки на данный момент проходят хорошо. Опробование удалось неплохо, снаряды хорошие, все понравилось. Очень надеюсь, что и на соревнованиях все будет отлично. Я практически не выступала с Олимпийских Игр, но на этапе Кубка мира я выступала, пусть не по многоборью, а по отдельным видам. Там был такой регламент. В то же время сказать, что сильно не хватало соревновательного опыта не могу, все-таки чемпионат России — это как раз те соревнования, где можно пробовать новые элементы связки. Выйду в многоборье и это уже совсем другая история. Нужна выносливость, качество выполнения всех элементов. Это все отдельно отрабатывается», — приводит слова Листуновой корреспондент «СЭ».

Чемпионат России в столице Татарстана пройдет с 6 по 17 апреля. Сначала в Казани выступят женщины, затем мужчины.

Сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация гимнастики России планирует организовать международный Кубок в Калуге

Листунова рассказала об изменениях в ее жизни после победы на Олимпиаде в Токио
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости