Олимпийская чемпионка Листунова рассказала о подготовке к чемпионату России в Казани

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала о подготовке к чемпионату России в Казани.

«Тренировки на данный момент проходят хорошо. Опробование удалось неплохо, снаряды хорошие, все понравилось. Очень надеюсь, что и на соревнованиях все будет отлично. Я практически не выступала с Олимпийских Игр, но на этапе Кубка мира я выступала, пусть не по многоборью, а по отдельным видам. Там был такой регламент. В то же время сказать, что сильно не хватало соревновательного опыта не могу, все-таки чемпионат России — это как раз те соревнования, где можно пробовать новые элементы связки. Выйду в многоборье и это уже совсем другая история. Нужна выносливость, качество выполнения всех элементов. Это все отдельно отрабатывается», — приводит слова Листуновой корреспондент «СЭ».

Чемпионат России в столице Татарстана пройдет с 6 по 17 апреля. Сначала в Казани выступят женщины, затем мужчины.