Олимпийская чемпионка Иванова — о Пугачевой и уехавших артистах: «Родина теряется — и человек мотается, как кое-что в проруби!»

Чемпионка Олимпиад 1956 и 1960 годов гимнастка и телекомментатор Лидия Иванова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к певице Алле Пугачевой и другим артистам из-за отъезда из России.

— 25 мая будет Олимпийское собрание, на котором будут определять отношение к критериям. Вы за то, чтобы руководство сказало: «Никто не едет»? Или — «решайте у себя в федерациях»? Или — «решайте в головах, спортсмены»?

— Я бы не вводила категорический запрет. Мне хотелось бы увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это будет сродни бегству артистического мира. Самое мерзкое — они будут понимать, что по возвращении у них нет здесь перспектив. И начнут говорить всякую дрянь. Станут плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей. И они останутся второсортными людьми на всю жизнь и за рубежом. Там же тоже понимают, что такие люди продались. Думаете, у кого-то много уважения из тех, кто сбежал сейчас?

— А вы к Пугачевой тоже потеряли уважение? Если оно было.

— Сумасшедшее было. Любовь — это мягко сказано. Когда она уехала, я говорила, что не могу ее осуждать, — не успев начитаться ее цитат. Это явление на эстраде, такого исполнения, какое Пугачева преподносила... Это мини-спектакль в каждой песне, оторваться невозможно. Талантище, который не заткнуть, не замазать. Но зачем она это делает? Думаю, я ее понимаю по-женски. Спасает своего Галкина (признан в России иноагентом. — Прим. Д. К.), тот много уже намолол.

Но когда она проронила свою больную фразу про то, что никогда русских плебеев не любила... Получается, и меня тоже. Как так можно? Ведь мы же тебя подняли! Народ поднимает любого героя, и только он. И даже ее приезд попрощаться с Юдашкиным по-человечески понимаю, но ей уже не верю. Ловлю себя на мысли, что Пугачева не только для этого приехала. А параллельно хотела решить что-то. И тут Галкин подает иск об отзыве статуса иноагента. Жить хотят они! Как только человек отрывается от русской земли — все кончается! Родина теряется, он мотается, как кое-что в проруби. Это моя точка зрения.

В своей семье тоже спорю — и не всегда побеждаю. Но я прошла в жизни больше, мне хочется успеть все сказать. Согласись, ты тоже будешь писать по-другому о том, кто уехал и вернется.

— Сложный вопрос. А программистов, которые уехали, тоже осуждать за предательство?

— Да много таких, кто не хочет в окоп. Я понимаю это и слышу вокруг. Экономике российской они нужны. У них востребованная профессия. К моему сожалению, убежали наиболее способные, образованные, продвинутые. Конечно, они везде станут зарабатывать. Но не думаю, что они счастливы, — заключила Иванова.