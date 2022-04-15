Светлана Хоркина считает, что гимнастка Листунова находится в хорошей форме

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала физическую подготовку спортивной гимнастки Виктории Листуновой.

Спортсменка на чемпионате России выиграла личное многоборье, опорный прыжок и вольные упражнения.

«Я очень рада видеть на помосте наших олимпийских чемпионов — [Владиславу] Уразову и Листунову. Листунова сейчас в прекрасной форме, Уразова чуть похуже. Рада, что на подиуме компанию олимпийским чемпионкам составила девочка из Зеленодольска [Мария] Минаева. У нас прекрасные юниорки, надеюсь, что со взрослением, они будут усложнять свои программы, а затем и войдут в состав национальной сборной», — цитирует Хоркину ТАСС.

16-летняя Листунова является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире.