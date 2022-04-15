Хоркина: «У гимнаста Нагорного есть все шансы хорошо выступить в финале личного многоборья»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что спортивный гимнаст Никита Нагорный покажет свой уровень на чемпионате России в Казани.

По итогам квалификации он занял девятое место, набрав 79,065 балла.

«Слежу за абсолютным первенством у мужчин. Видела, что выступают и Далалоян, и Нагорный, и Белявский, практически все члены нашей сборной. Мне всегда нравится, когда на олимпе появляются новые имена, которые составляют конкуренцию чемпионам и заставляют их поддерживать высокий уровень российской гимнастики. Что касается Нагорного, раз он квалификацию не очень хорошо прошел, то у него есть все шансы заявить о том, что это было недоразумением», — цитирует Хоркину ТАСС.

25-летний футболист на играх в Токио завоевал золото в командном первенстве и выиграл две бронзовые награды — в личном многоборье и упражнении на перекладине.