Гимнаста Найдина, у которого подозревали коронавирус, выписали из больницы

Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы, сообщает ТАСС.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра «Новогорск» 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

По последним данным Роспотребнадзора в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.