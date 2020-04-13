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Гимнаста Найдина, у которого подозревали коронавирус, выписали из больницы

13:35
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Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы, сообщает ТАСС.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра «Новогорск» 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.

По последним данным Роспотребнадзора в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8229905

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