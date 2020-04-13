Гимнаста Найдина, у которого подозревали коронавирус, выписали из больницы
13:35
Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, выписан из больницы, сообщает ТАСС.
Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра «Новогорск» 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными.
По последним данным Роспотребнадзора в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020