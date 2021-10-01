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Далалоян — о запретах на Олимпиаде: «Никаких уколов!»

11:30
Артур Далалоян. Фото Getty Images
Артур Далалоян. Фото Getty Images
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Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что на Олимпиаде запрещены обезболивающие уколы.

Артур Далалоян. «После квалификации была истерика. На финал слез не осталось». Один из героев Олимпиады Далалоян — о золоте вопреки всему

— Теперь-то можете сказать — выступали в Токио на уколах?

— Если вы спрашиваете, выходит, не знаете...

— Какую-то тайну?

— На Играх запрещены любые внутривенные инъекции. Никаких уколов! Врачам в Олимпийскую деревню шприцы нельзя провозить!

— Это новость.

— Так знайте. Вот на чемпионатах мира и Европы я всегда на уколах выходил. Там они в порядке вещей. А на Олимпиаде максимум, что позволяют, — обезболивающие таблетки. Но даже их не принимал. Только в день соревнований — противовоспалительный порошочек, он уменьшает отек. Совершенно безобидное средство. Все!

Полностью интервью Далалояна читайте здесь

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Юрий Голышак все материалы автора Александр Кружков все материалы автора

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