Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что на Олимпиаде запрещены обезболивающие уколы.

— Теперь-то можете сказать — выступали в Токио на уколах?

— Если вы спрашиваете, выходит, не знаете...

— Какую-то тайну?

— На Играх запрещены любые внутривенные инъекции. Никаких уколов! Врачам в Олимпийскую деревню шприцы нельзя провозить!

— Это новость.

— Так знайте. Вот на чемпионатах мира и Европы я всегда на уколах выходил. Там они в порядке вещей. А на Олимпиаде максимум, что позволяют, — обезболивающие таблетки. Но даже их не принимал. Только в день соревнований — противовоспалительный порошочек, он уменьшает отек. Совершенно безобидное средство. Все!

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