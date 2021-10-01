Далалоян — о запретах на Олимпиаде: «Никаких уколов!»
11:30
Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что на Олимпиаде запрещены обезболивающие уколы.
— Теперь-то можете сказать — выступали в Токио на уколах?
— Если вы спрашиваете, выходит, не знаете...
— Какую-то тайну?
— На Играх запрещены любые внутривенные инъекции. Никаких уколов! Врачам в Олимпийскую деревню шприцы нельзя провозить!
— Это новость.
— Так знайте. Вот на чемпионатах мира и Европы я всегда на уколах выходил. Там они в порядке вещей. А на Олимпиаде максимум, что позволяют, — обезболивающие таблетки. Но даже их не принимал. Только в день соревнований — противовоспалительный порошочек, он уменьшает отек. Совершенно безобидное средство. Все!
Читайте также
«Я слишком уважал этого человека, чтобы заставить его жить в санатории». Последний матч Садырина за два месяца до смерти
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю