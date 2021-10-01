Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

— Родились вы в Тирасполе. Сейчас «Шериф» в Лиге чемпионов дает жару. Следите?

— За «Шерифом» — нет. Никакого интереса. Футбол смотрю, только если Евро или чемпионат мира.

— Мы-то думали, вы за московское «Динамо» болеете.

— За «Динамо» слежу. На старом стадионе наш гимнастический зал был рядом с футбольными полями. Иногда мы там тоже тренировались, а рядом дублеры бегали. Кокорин, Шунин...

— А Смолов?

— Его не помню. Наверное, потому, что все внимание приковывал Кокорин. Говорили — это такая звезда растет, круче которой не было и не будет. Ну мы и смотрели — интересно же! А Шунину я даже по воротам бил.

— Забили?

— Нет. Мне было-то лет двенадцать!

— Зато с Леонидом Слуцким общаетесь регулярно.

— Жаль, вживую пока так и не встретились. Всё через Instagram. Если какое-то событие — оставляет комментарий, поздравляет с победами. Недавно пишу Слуцкому в директ — мол, закончу с гимнастикой, хочу попробовать себя в футболе. В «Рубин» возьмете? Прилетает ответ: «С руками и ногами! Хоть сейчас приезжай — у нас как раз сбор!»

— После победы в Токио ярко поздравил?

— Написал: «Не представляю, как можно восстановиться за три месяца?! Ты машина!»

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