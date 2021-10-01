Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что помогло ему победить на Играх в Токио через три месяца после разрыва ахиллова сухожилия.

— Мы перечитали кучу ваших интервью, однако так и не нашли ответа на главный вопрос — как удалось совершить невозможное? Не просто выйти на помост спустя три месяца после разрыва ахилла, но и выиграть Олимпиаду!

— Врачи сами поражены. Говорят — происходящее против законов физики, биологии и анатомии. Не могут найти объяснение.

— Ну и ну.

— А мне кажется, все от головы. От настроя, характера, мотивации. Я не принимал близко к сердцу разговоры, что реабилитационный период при такой травме занимает минимум шесть месяцев. Да, существует статистика. Но зацикливаться на ней не стоит. Каждый человек уникален и может сделать то, что неподвластно другим. Особенно вдохновляла поддержка жены, которая ни секунды не сомневалась, что успею восстановиться к Олимпиаде.

— В интервью одной из причин стремительного исцеления вы назвали магические способности, которыми обладаете с детства. Отшутились?

— Я не совсем точно выразился. Дело не в магии.

— А в чем?

— В психологии! Есть у меня черта — когда уже взяли за жабры, могу включиться, переломить ситуацию, выдать максимум вопреки всему. Это касается и травм, которых за карьеру хватало. Привык уже к преодолению, к боли.

— Если бы МОК опять перенес Олимпиаду или вовсе отменил, вы и сегодня передвигались бы еще на костылях?

— Ну нет. Хотя обычно после подобных травм люди по три-четыре месяца не расстаются с костылями. Сначала гипс, потом «сапог». Но тут все зависит от квалификации врачей. Мне в Центре спортивной медицины ФМБА сухожилие сшили ювелирно, не было сильного натяжения. И я быстро пошел на поправку. Понимая, что времени до Олимпиады в обрез, к работе приступил с первого дня. Прямо в палате.

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