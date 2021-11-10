Климентьев о скандале с Мельниковой на ЧМ по гимнастике: «Если не получилось с протестом, значит, были причины»

Российский гимнаст Григорий Климентьев высказался о скандальной ситуации в финале ЧМ в вольных упражнениях у женщин, в результате которого Ангелина Мельникова лишилась золота.

«Я с Мельниковой на чемпионате мира не общался. У нас и у женской сборной были так составлены расписания тренировок и выступлений, что мы редко с ними виделись. Но если смотреть со стороны и судить по ее поведению, то человек она хороший.



История с пересчетом баллов в вольных упражнениях, из-за которых Ангелина лишилась золота? У меня такая позиция: я не судья международной категории, и не мне судить, тем более итоги женских соревнований, в которых я ничего не понимаю. Ведь у девчонок в вольных упражнениях есть элементы, которых у нас нет, и оценка ставится немного иначе. Знаю, что наша делегация пыталась подать протест и его не приняли. Но я не представляю, как проходит процедура подачи протеста. В итоге тренеры Маи Мураками его подали — и он был удовлетворен. Я с трибуны видел, что тренеры Ангелины долго пытались решить вопрос с протестом. Но раз не получилось — значит, на то были причины. Не мне давать оценку работе специалистов», — приводят «Известия» слова Климентьева.

24 октября Мельникова заняла второе место в вольных упражнениях на ЧМ в Китакюсю (Япония), уступив 0,066 балла японке Маи Мураками. Россиянке не засчитали один из элементов, тренерский штаб подал протест, который был отклонен судьями.