Мельникова и Нагорный выиграли турнир в Швейцарии

Россияне Ангелина Мельникова и Никита Нагорный выиграли турнир по спортивной гимнастике, который прошел в швейцарском Цюрихе, сообщает ТАСС.

По сумме выступлений в финале Мельникова и Нагорный получили 28,400 балла.

Турнир Swiss Cup является командным. На соревнованиях выступали гимнасты из девяти стран, каждую команду представляли два спортсмена — один мужчина и одна женщина.