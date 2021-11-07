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Мельникова и Нагорный выиграли турнир в Швейцарии

20:06
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Россияне Ангелина Мельникова и Никита Нагорный выиграли турнир по спортивной гимнастике, который прошел в швейцарском Цюрихе, сообщает ТАСС.

По сумме выступлений в финале Мельникова и Нагорный получили 28,400 балла.

Турнир Swiss Cup является командным. На соревнованиях выступали гимнасты из девяти стран, каждую команду представляли два спортсмена — один мужчина и одна женщина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12857289

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Иван Шитик все материалы автора
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