Сегодня Рабинер и Галедин представят книгу «Федор Черенков» в магазине «Молодая гвардия»

В четверг, 12 сентября, в столичном книжном магазине «Молодая гвардия» около станции метро «Полянка» состоится презентация для читателей книги «Фндор Черенков», выпущенной в знаменитой серии «ЖЗЛ» и написанной обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером и писателем Владимиром Галединым.

Авторы расскажут о том, как создавали книгу, ответят на все вопросы читателей, проведут автограф- и фотосессию.

Начало в 19.00, вход свободный.