За последние две недели больше сотни наших читателей откликнулись на призыв поучаствовать в конкурсе «СЭ» и прислали свои материалы. Мы прочитали все — и выбрали тройку лучших.

Победителей вы узнаете совсем скоро: их тексты будут опубликованы на сайте в ближайшие дни. При этом тем, кто не попал в топ-3, не стоит расстраиваться слишком рано — мы свяжемся по поводу возможного сотрудничества не только с тройкой победителей конкурса, хороших текстов было намного больше.

А наш конкурс продолжается дальше — как и раньше, вы можете присылать свои материалы на texts@sport-express.ru, и в феврале мы вновь выберем лучшие из них и опубликуем на сайте «СЭ». Напоследок пара советов участникам конкурса:

— Не стоит присылать ссылки на тексты, опубликованные в других изданиях или блогах на других сайтах — мы учитываем в конкурсе только новые материалы, написанные специально для него.

— Многие авторы присылали свои старые тексты, и не все они на данный момент соответствуют реальному положению дел, так как многое поменялось. Так делать не стоит — нас интересуют (и даже очень) материалы про события прошлого, но они должны быть актуальными на сегодняшний день.