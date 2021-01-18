«СЭ» теперь открытая площадка. Автором может стать каждый!

На прошлой неделе мы объявили о том, что каждый из вас может стать автором «Спорт-Экспресса» — это не разовая акция и не конкурс. Теперь любой может писать для «СЭ».

Вы спрашивали о требованиях к текстам. Их только два — материал должен быть интересным и не нарушать российское законодательство. А жанр может быть любым — лонгрид, интервью, мнение, исследование, расследование, тактический разбор, подборка — что угодно.

Каким образом происходит отбор материалов? Мы создали специальный адрес (texts@sport-express.ru). Вы присылаете туда свой текст, он попадает к редакторам «СЭ». А лучшие из материалов идут дальше — на сайт и в газету. Если вы стабильно будете присылать интересные статьи, то у вас будет шанс попасть в команду авторов «СЭ».

Мы считаем, что в журналистике не хватает новых лиц, мы хотим их найти!