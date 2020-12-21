Вам тоже уже надоела зимняя пауза в чемпионате России? И нам, поверьте. Нет футбола, зато событий и инсайдов — вагон. Поговорим о завершившейся и предстоящей весной частях премьер-лиги.

Вопросов много:

— Когда уйдет Тедеско?

— Кто будет новым тренером «Спартака»?

— Гончаренко покинет ЦСКА?

— Василий Березуцкий возглавит команду?

— «Зенит» снова будет чемпионом?

— Уволят ли все руководство «Локо» и Николича?

— И многое другое

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