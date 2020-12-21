Побег Тедеско. Новый тренер «Спартака». Будущее Гончаренко и ЦСКА. Провал «Локо». Live — в 17.00
14:45
Вам тоже уже надоела зимняя пауза в чемпионате России? И нам, поверьте. Нет футбола, зато событий и инсайдов — вагон. Поговорим о завершившейся и предстоящей весной частях премьер-лиги.
Вопросов много:
— Когда уйдет Тедеско?
— Кто будет новым тренером «Спартака»?
— Гончаренко покинет ЦСКА?
— Василий Березуцкий возглавит команду?
— «Зенит» снова будет чемпионом?
— Уволят ли все руководство «Локо» и Николича?
— И многое другое
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