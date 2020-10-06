Премия «Голос спорта» пройдет в Москве 17 октября

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) сообщила что утверждена дата проведения II Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (Гол-с!).

На этот раз торжественная церемония вручения призов пройдет в Москве 17 октября 2020 года в здании Олимпийского комитета России. Начало мероприятия — в 16.00.

Главным информационным партнером премии «Голос спорта» снова выступает «Спорт-Экспресс», на сайте которого во второй раз проходит открытое голосование в номинации «Народный голос спорта».