Новый набор в школу спортивной журналистики

Центр «Спортивный журналист» при поддержке издательского дома «Спорт-Экспресс» проводит набор абитуриентов на курсы спортивной журналистики и комментирования.

В программе обучения — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий.

Онлайн-собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 12 августа.