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Важная информация для читателей

22 октября, 21:00

Уважаемые читатели, пользователи, зрители!

Сегодня ночью на нашем сайте будет проходить плановая техническая профилактика. Из-за этого возможны перебои в работе сайта. Мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать сложности с доступом и как можно скорее вернуться к вам.

Но в любом случае вы всегда можете следить за новостями, статьями и видео «СЭ» в наших соцсетях и мессенджерах, на каналах в «Яндексе» и на YouTube.

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