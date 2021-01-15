Школа спортивной журналистики проводит новый набор
10:00
Центр «Спортивный журналист» при поддержке издательского дома «Спорт-Экспресс» проводит набор абитуриентов на курсы спортивной журналистики и комментирования.
В программе обучения — лекции и занятия с ведущими комментаторами и журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий.
Онлайн-собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 29 января.
Дополнительная информация — www.sportjurnalist.ru
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю