«Спорт-Экспресс» запустил новостной канал в Telegram!
«Спорт-Экспресс» запустил новостной канал в Telegram
Привет! Это редакция «Спорт-Экспресс». И мы запустили новый Telegram-канал «Как стало известно «СЭ».
Почему на этот канал стоит подписаться?
Проверенные инсайды из мира футбола, хоккея, фигурного катания, ММА и других видов спорта, яркие комментарии топовых спикеров и главные новости спорта в самом доступном формате.
Главное о спорте — в одном канале. Подписывайтесь на Telegram-канал «Как стало известно «СЭ».
Источник: https://t.me/izvestnose
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