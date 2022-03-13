Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Анонс

Сегодня, 21:00

«Спорт-Экспресс» запустил новостной канал в Telegram!

«Спорт-Экспресс» запустил новостной канал в Telegram

Привет! Это редакция «Спорт-Экспресс». И мы запустили новый Telegram-канал «Как стало известно «СЭ».

Почему на этот канал стоит подписаться?

Проверенные инсайды из мира футбола, хоккея, фигурного катания, ММА и других видов спорта, яркие комментарии топовых спикеров и главные новости спорта в самом доступном формате.

Главное о спорте — в одном канале. Подписывайтесь на Telegram-канал «Как стало известно «СЭ».

Источник: https://t.me/izvestnose
0
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Важная информация для читателей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости