Букмекерская компания БЕТСИТИ стала эксклюзивным партнером издания «Спорт-Экспресс» на 2021 год в категории ставок на спорт.

В этом году БЕТСИТИ специально для пользователей «Спорт-Экспресса» разработает уникальную программу: подготовит приветственные бонусы, предоставит информацию об эксклюзивных пари, предложит удобные сервисы на сайте «СЭ» с коэффициентами в матч-центрах. Также читатели «Спорт-Экспресса» смогут поучаствовать в конкурсах и развлекательных проектах БЕТСИТИ.

«Мы рады стать партнером одного из ведущих российских букмекеров. БЕТСИТИ уже два десятилетия находится на рынке ставок, эта компания любит спорт и инвестирует средства в его популяризацию среди болельщиков в нашей стране. Мы рассматриваем это партнерство как отличный шаг к развитию и продвижению бренда «Спорт-Экспресс» на всех возможных площадках для современного медиа. Уверены — сотрудничество будет продуктивным для обеих компаний», — заявил генеральный директор «Спорт-Экспресса» Павел Садчиков.

«Как и букмекерская компания БЕТСИТИ, издание «Спорт-Экспресс» — организация с богатейшей историей, которая буквально вписана в культурный код любителей спорта в России. Для нас как для настоящего букмекера — честь стать эксклюзивным партнером «СЭ». Пользователей издания ждет много приятных сюрпризов и полезной информации от нашей компании.



Букмекер БЕТСИТИ первым в России дает коэффициенты на десятки и сотни спортивных событий, которые освещает «Спорт-Экспресс». Вкупе с этим: сотни вариантов ставок и прямые трансляции, доступные после быстрой регистрации. Сотрудничество с лидирующими медиа — также часть нашей стратегии», — рассказал CEO букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

БЕТСИТИ — легальный и надежный букмекер, который принимает ставки на спорт с 2003 года. Собственная команда аналитиков первой в России публикует сотни вариантов пари на тысячи событий. Игроки компании получают быстрые выплаты, приветственные бонусы и фрибеты за участие в акциях. Букмекерская компания БЕТСИТИ — партнер РФС и Титульный спонсор БЕТСИТИ Кубка России по футболу, ФК «Ростов» и ПБК «Локомотив-Кубань».