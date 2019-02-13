"Разговор по пятницам". Видеоформат – говорит Голышак

Один из авторов проекта "Разговор по пятницам" – Юрий Голышак – стал выступать соло – и в видеоформате.
Главные темы выступления Юрия:
– знакомство с Юлией Тимошенко и украинским олигархом
– Юрий и его коллега, Александр Кружков, вступили в контакт с Дудем
– последнее интервью Геннадия Цыгурова
– хобби Милоша Ржиги
– возбужденные ветераны советского хоккея
– почему Юрий холоден к тренеру Зинэтуле Билялетдинову
– как Юрий сделал то самое интервью с Захаркиным и что об этом подумал Быков
– почему Знарок не сверял свои же интервью
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