"Разговор по пятницам". Видеоформат – говорит Голышак

Один из авторов проекта "Разговор по пятницам" – Юрий Голышак – стал выступать соло – и в видеоформате.

Главные темы выступления Юрия:

– знакомство с Юлией Тимошенко и украинским олигархом

– Юрий и его коллега, Александр Кружков, вступили в контакт с Дудем

– последнее интервью Геннадия Цыгурова

– хобби Милоша Ржиги

– возбужденные ветераны советского хоккея

– почему Юрий холоден к тренеру Зинэтуле Билялетдинову

– как Юрий сделал то самое интервью с Захаркиным и что об этом подумал Быков

– почему Знарок не сверял свои же интервью



