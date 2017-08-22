Михаил Мамиашвили: "Готовы к критике от людей, которые готовы бросить все свои бизнесы и 24 часа в сутки быть с командой"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что готов к критике, которая последует после чемпионата мира. Впервые с 1953 года российские борцы греко-римского стиля остались без золотых медалей мирового первенства.

– Убежден, что "заинтересованные" люди будут давать свои оценки, это нормально, это победителей не судят, – цитирует ТАСС Мамиашвили. – Скажу заранее – добро пожаловать, но только, если есть конкретные предложения, желание взять на себя ответственность, бросить все свои бизнесы и 24 часа в сутки быть с командой. Мы готовы предоставить возможность себя проявить.

В 2014 году в Ташкенте олимпийские веса остались без медалей, так что мы все это проходили. Но к Играм в Рио-де-Жанейро мы правильно расставили акценты в работе и были вправе рассчитывать на достойное выступление, что и продемонстрировали.