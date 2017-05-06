Гоги Когуашвили: "Довел до конца схватку с оторванной мышцей, а к концу дня рука полностью стала черной"

Собеседником обозревателя "СЭ" Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. Специалист рассказал, как в бытность борцом получил тяжелую травму, но смог завершить поединок. У него был диагностирован отрыв большой грудной мышцы.

Травму я получил в 1994 году на чемпионате Европы в Афинах, пытаясь провести бросок "задний пояс". Моим соперником был белорус, и он как-то так поставил ногу, что оторвать его от ковра оказалось невозможно. В какой-то момент мне показалось, что я начал его тащить, и тут раздался хруст, словно рвут толстую бумагу.

Сначала я вообще ничего не понял – в первую минуту даже боли не было. Но рука вдруг перестала держать. Мамиашвили, который мне секундировал, в горячке сказал, чтобы я продолжал бороться: на том чемпионате мы выступали не слишком хорошо, и на меня была вся надежда. Я как-то довел схватку до конца, проиграл, а к концу дня рука стала полностью черной – от плеча до пальцев. И ровно через три месяца после операции я выиграл чемпионат мира – победил в финале украинца Вячеслава Олейника, который стал в Атланте олимпийским чемпионом.

Полностью интервью Когуашвили