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Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру

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Мэр Якутска Айсен Николаев сообщил о том, что российский борец вольного стиля Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру и ушел в политику. Спортсмен стал советником мэра по общим вопросам.

- Я всегда поддерживал Виктора Лебедева - талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру, - написал Николаев на своей странице в Инстаграме. - К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел.

Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы, его талант должен приносить пользу всему городу. Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве.

Напомним, что Лебедев является двукратным чемпионом мира. Два раза он завоевывал серебряные медали мирового первенства, а также один раз серебро чемпионата Европы. Дважды он становился победителем Кубка мира, однажды побеждал в Европейских играх. Также Лебедев является шестикратным чемпионом России.

 

Я всегда поддерживал Виктора Лебедева – талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел. Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы. Его талант должен приносить пользу всему городу. Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве!

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) Май 14 2017 в 10:50 PDT

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