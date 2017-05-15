Мэр Якутска Айсен Николаев сообщил о том, что российский борец вольного стиля Виктор Лебедев завершил спортивную карьеру и ушел в политику. Спортсмен стал советником мэра по общим вопросам.

- Я всегда поддерживал Виктора Лебедева - талантливого спортсмена. Сейчас он принял решение завершить спортивную карьеру, - написал Николаев на своей странице в Инстаграме. - К сожалению, многие наши чемпионы после ухода из большого спорта остаются не у дел.

Но опыт и упорство Виктора, его бойцовский характер и прекрасные человеческие качества обязательно должны быть востребованы, его талант должен приносить пользу всему городу. Я уверен, что Виктора ждет достойное будущее в новом качестве.

Напомним, что Лебедев является двукратным чемпионом мира. Два раза он завоевывал серебряные медали мирового первенства, а также один раз серебро чемпионата Европы. Дважды он становился победителем Кубка мира, однажды побеждал в Европейских играх. Также Лебедев является шестикратным чемпионом России.