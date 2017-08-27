Абдулрашид Садулаев: "От лица сборной России приношу извинения за отсутствие золота"

Капитан сборной России по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев принес извинения болельщикам за отсутствие у команды золота чемпионата мира, завершившегося в Париже. В финале в весовой категории до 97 кг он уступил Кайлу Снайдеру.

- Я от лица всей нашей команды хочу принести извинения болельщиками сборной России за такое выступление, за отсутствие золота, - приводит ТАСС слова Садулаева. - Завтра мы все начинаем с чистого листа и на следующий чемпионат вернемся сильнее.

На чемпионате мира в Париже россияне завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. На счету команды по вольной борьбе три серебра и две бронзы, борцы греко-римского стиля завоевали два серебра и две бронзы, у женской сборной одна бронзовая награда.