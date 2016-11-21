20:16 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Сливенко избрана президентом Федерации функционального многоборья

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Серебряный призер Олимпиады 2008 года в Пекине, трехкратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике Оксана Сливенко избрана президентом Федерации функционального многоборья (ФФМ), а почетным президентом ФФМ стал Сергей Еремин, возглавляющий попечительский совет Федерации тяжелой атлетики России. Об этом сообщил пресс-атташе ФФМ Никита Лукьянов.

- Мы проводим конференцию такого формата впервые, - цитирует ТАСС Сливенко. - Сегодня собралось свыше 25 региональных представителей. Я считаю, что это мероприятие очень полезно: мы обсудили важные проблемы, познакомились поближе и вместе начали искать пути дальнейшего развития. Кроме того, все представители регионов получили возможность выступить с отчетами о работе и задать накопившиеся вопросы лично нам, это была очень продуктивная конференция.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3801622

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